Rencard du savoir : Sida 40 ans d’histoire et maintenant ?, Librairie Georges, Talence

Rencard du savoir : Sida 40 ans d’histoire et maintenant ? Mercredi 29 avril, 18h00 Librairie Georges Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:30:00+02:00
Et surtout, comment continuer à lutter ?
Le VIH, longtemps associé à la peur, au silence et à la stigmatisation, continue d’interroger nos sociétés.
Les avancées médicales permettent désormais de mieux vivre avec le virus, mais la lutte est loin d’être terminée. Prévention, accès aux traitements, discriminations, désinformation : autant d’enjeux qui demeurent et qui nécessitent une vigilance constante.
Pourquoi le VIH reste-t-il encore si souvent un sujet tabou ? Comment déconstruire les idées reçues et les préjugés qui l’entourent ? Pour que le virus ne rime plus avec isolement ou injustice, mais avec solidarité, soutien et dignité pour toutes et tous ?
Intervenants :
– Emmanuel Langlois, sociologue au centre Émile Durkheim, université de Bordeaux
– Mati Bombardier, doctorante en sociologie au centre Émile Durkheim, université de Bordeaux
– Maelle Réat, autrice/illustratrice
Modération : Anne-Sophie Novel, journaliste.
Librairie Georges 300 cours de la Libération 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Café-débat organisé par le service culture de l’université de Bordeaux
© BdxVSS