Rencard du savoir : Sida 40 ans d’histoire et maintenant ?, Librairie Georges, Talence

Rencard du savoir : Sida 40 ans d’histoire et maintenant ? Mercredi 29 avril, 18h00 Librairie Georges Gironde

Entrée libre et gratuite

Début : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:30:00+02:00

Et surtout, comment continuer à lutter ?

Le VIH, longtemps associé à la peur, au silence et à la stigmatisation, continue d’interroger nos sociétés.

Les avancées médicales permettent désormais de mieux vivre avec le virus, mais la lutte est loin d’être terminée. Prévention, accès aux traitements, discriminations, désinformation : autant d’enjeux qui demeurent et qui nécessitent une vigilance constante.

Pourquoi le VIH reste-t-il encore si souvent un sujet tabou ? Comment déconstruire les idées reçues et les préjugés qui l’entourent ? Pour que le virus ne rime plus avec isolement ou injustice, mais avec solidarité, soutien et dignité pour toutes et tous ?

Intervenants :

– Emmanuel Langlois, sociologue au centre Émile Durkheim, université de Bordeaux

– Mati Bombardier, doctorante en sociologie au centre Émile Durkheim, université de Bordeaux

– Maelle Réat, autrice/illustratrice

Modération : Anne-Sophie Novel, journaliste.

Librairie Georges 300 cours de la Libération 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Café-débat organisé par le service culture de l’université de Bordeaux

