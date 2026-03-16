Rencard en terre inconnue La Comédie du Finistère Brest

Rencard en terre inconnue

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 19:00:00

fin : 2026-04-04 20:15:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-11-19 2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22

Et si pour notre première rencontre, on partait directement en vacances ensemble ?

C’est ce que Jérôme, aventurier dans l’âme, propose à Nina, la jeune femme avec qui il discute sur internet depuis plus de 3 mois.

Persuadée qu’il lui a concocté un voyage de rêve, Nina accepte de suite.

?Malheureusement pour elle, les rêves des uns ne sont pas forcément les rêves des autres…

Informations pratiques

Tout public.

Durée 1h15

Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10

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English : Rencard en terre inconnue

L’événement Rencard en terre inconnue Brest a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue