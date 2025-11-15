Rencard en Terre Inconnue Châteauroux

Rencard en Terre Inconnue

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Et si pour notre première rencontre, on partait directement en vacances ensemble ?

C’est ce que Jérôme, aventurier dans l’âme, propose à Nina, la jeune femme avec qui il discute sur internet depuis plus de 3 mois. Persuadée qu’il lui a concocté un voyage de rêve, Nina accepte de suite. Malheureusement pour elle, les rêves des uns ne sont pas forcément les rêves des autres…

Durée 75 Minutes Pour Tout Public

Artistes Azéline Darfeuille, Nicolas Amatulli .

English :

What if, for our first meeting, we went straight on vacation together?

German :

Wie wäre es, wenn wir bei unserem ersten Treffen direkt zusammen in den Urlaub fahren würden?

Italiano :

E se al primo appuntamento andassimo subito in vacanza insieme?

Espanol :

¿Y si, en nuestra primera cita, nos fuéramos directamente de vacaciones juntos?

