RENCARD EN TERRE INCONNUE – SALLE EDITH PIAF Chateauroux

RENCARD EN TERRE INCONNUE – SALLE EDITH PIAF Chateauroux samedi 15 novembre 2025.

RENCARD EN TERRE INCONNUE Début : 2025-11-15 à 19:00. Tarif : – euros.

Et si pour notre premie`re rencontre, on partait directement en vacances ensemble ? C’est ce que Je´ro^me, aventurier dans l’a^me, propose a` Nina, la jeune femme avec qui il discute sur internet depuis plus de 3 mois.Persuade´e qu’il lui a concocte´ un voyage de re^ve, Nina accepte de suite. Malheureusement pour elle, les re^ves des uns ne sont pas force´ment les re^ves des autres…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE EDITH PIAF 22 Rue Eugene Delacroix 36000 Chateauroux 36