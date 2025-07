Rencard en terre inconnue Back Step Théâtre Vichy

Rencard en terre inconnue Back Step Théâtre Vichy vendredi 5 septembre 2025.

Rencard en terre inconnue

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : Vendredi 2025-09-05 21:00:00

fin : 2025-09-05 22:30:00

2025-09-05 2025-09-06 2025-09-07

Et si pour notre première rencontre, on partait directement en vacances ensemble ?

+33 9 81 83 02 11 lebacksteptheatre@gmail.com

English :

What if, for our first meeting, we went straight on vacation together?

German :

Wie wäre es, wenn wir bei unserem ersten Treffen direkt zusammen in den Urlaub fahren würden?

Italiano :

E se al primo appuntamento andassimo subito in vacanza insieme?

Espanol :

¿Y si, en nuestra primera cita, nos fuéramos directamente de vacaciones juntos?

