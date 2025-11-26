Renc’art conférence Majestueux Château de Versailles Montivilliers

Renc’art conférence Majestueux Château de Versailles Montivilliers mercredi 26 novembre 2025.

Renc’art conférence Majestueux Château de Versailles

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Avec la Micro-Folie, jetons un oeil à l’immense Galerie des Glaces, avant de nous faufiler dans le chambre du Roi, point de départ d’une journée royale. Puis, survolons les incroyables jardins créés par André le Nôtre les fontaines fastueuses ont, elles aussi, des choses à raconter à qui sait les regarder…

Entre la grande Histoire et les petites anecdotes, découvrez le Château de Versailles avec la Micro-Folie musée numérique

Dans le cadre du cycle « Trésors et chefs d’œuvres célèbres du musée numérique »

Durée 40 min À partir de 10 ans

Sur réservation au 02.35.30.96.66 .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66

