Renc’art ! Découverte du savoir-faire de la tapisserie d’ameublement avec Florence Moulins Maison des Métiers d’Art et du Design Moulins

Renc’art ! Découverte du savoir-faire de la tapisserie d’ameublement avec Florence Moulins Maison des Métiers d’Art et du Design Moulins samedi 20 septembre 2025.

Renc’art ! Découverte du savoir-faire de la tapisserie d’ameublement avec Florence Moulins Samedi 20 septembre, 14h00 Maison des Métiers d’Art et du Design Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Florence Moulins présente au public le métier de tapissier d’ameublement, notamment à travers la restauration menée sur les fauteuils de la salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Moulins.

Au programme : découverte du savoir-faire de cette tapissière d’ameublement, des techniques employées, des outils et matériaux utilisés, en parallèle de l’exposition Objets Sublimés, dédiées à l’univers des assises.

Maison des Métiers d’Art et du Design 23 cours anatole france, 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Installée dans l’ancien cinéma Le Colisée, la Maison des Métiers d’Art et du Design propose des espaces de travail à des artisans d’art et designers et accueille des étudiants bénéficiant du statut d’étudiant-entrepreneur (dispositif Pépite). Un programme de rencontres et de formations à destination des professionnels des métiers d’art et du design ainsi que des cycles d’animations et d’expositions pour tous les publics sont mis en place à la Maison des Métiers d’Art et du Design de Moulins et à l’Atelier de Bomplein à Couzon pour ouvrir à tous la découverte et la pratique des métiers d’art et du design.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Florence Moulins présente au public le métier de tapissier d’ameublement, notamment à travers la restauration menée sur les fauteuils de la salle…

(c)Florence Moulins