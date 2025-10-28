Renc’art Le Romantisme noir La Chapelle-Saint-Luc
Renc'art Le Romantisme noir La Chapelle-Saint-Luc mardi 28 octobre 2025.
Renc’art Le Romantisme noir
Micro Folie Musée numérique La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-10-28 18:00:00
fin : 2025-10-28
2025-10-28
Partez à la découverte des sorcières, fantômes et autres créatures qui hantent l’histoire de l’art.
Gratuit, sur réservation auprès de la Micro-Folie .
Micro Folie Musée numérique La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 culture@la-chapelle-st-luc.eu
