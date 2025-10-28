Renc’art Le Romantisme noir La Chapelle-Saint-Luc

Renc’art Le Romantisme noir La Chapelle-Saint-Luc mardi 28 octobre 2025.

Renc’art Le Romantisme noir

Micro Folie Musée numérique La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 18:00:00

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Partez à la découverte des sorcières, fantômes et autres créatures qui hantent l’histoire de l’art.



Gratuit, sur réservation auprès de la Micro-Folie .

Micro Folie Musée numérique La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 culture@la-chapelle-st-luc.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Renc’art Le Romantisme noir La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne