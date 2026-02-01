Renc’art les conférences de la Micro-Folie Les z’amours La Chapelle-Saint-Luc
Renc’art les conférences de la Micro-Folie Les z’amours La Chapelle-Saint-Luc mardi 24 février 2026.
Renc’art les conférences de la Micro-Folie Les z’amours
Micro Folie Musée numérique La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 18:00:00
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Gratuit, réservation conseillée .
Micro Folie Musée numérique La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 culture@la-chapelle-st-luc.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Renc’art les conférences de la Micro-Folie Les z’amours La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne