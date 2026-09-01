Informations pratiques

Villefort

RENCONTR’ALIM : ATELIER CUISINE

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23 14:00:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-10-25 2026-12-02

Le collectif des solidarités alimentaire de Lozère (CoSAL) dans le cadre du programme d’animation «alimentation – Santé» vous propose un atelier alimentation – cuisine à la Loco :

Participez à un atelier cuisine et partagez un moment convivial avec Anna Jancelewicz,

Au fil de la matinée, nous échangerons autour de l’alimentation, de la cuisine et du lien avec notre santé.

Sur inscription

Le collectif des solidarités alimentaire de Lozère (CoSAL) dans le cadre du programme d’animation «alimentation – Santé» vous propose un atelier alimentation – cuisine à la Loco :

Vous souhaitez partager un moment autour de l’alimentation ?

Participez à un atelier cuisine et partagez un moment convivial avec Anna Jancelewicz,

Au fil de la matinée, nous échangerons autour de l’alimentation, de la cuisine et du lien avec notre santé.

Chaque participant repartira avec un panier de denrées d’une valeur de 10€.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

À vos fourchettes !

Les inscriptions se font par texto ou appel au 06 37 10 03 67. .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 37 10 03 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lozère Food Solidarity Collective (CoSAL), as part of the “Food to Health” outreach program, invites you to a food and cooking workshop at La Loco:

Join us for a cooking workshop and enjoy a friendly gathering with Anna Jancelewicz.

Throughout the morning, we’ll discuss food, cooking, and how they relate to our health.

Registration required

L’événement RENCONTR’ALIM : ATELIER CUISINE Villefort a été mis à jour le 2026-09-04 par 48-OT Mont Lozere