Rencontre : 110e anniversaire du génocide arménien : d’un sauvetage oublié à la création de la Légion d’Orient Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Rencontre : 110e anniversaire du génocide arménien : d’un sauvetage oublié à la création de la Légion d’Orient Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 5 octobre 2025.

Cet acte de solidarité marque un tournant : 650 combattants et 7 chefs arméniens sont acheminés vers Port-Saïd, où ils formeront le noyau de la future Légion d’Orient, créée en février 1916. La conférence reviendra sur ces événements oubliés et leur portée historique : une plongée dans la mémoire d’un combat pour la survie, l’engagement et la liberté.

En présence de Jean Cordelle, auteur et petit‑fils d’officier présent sur ce navire, président d’honneur de l’association Musa Dagh, Claire Mouradian, directrice de recherche émérite au CNRS, CERCEC, associée au Centre de recherches historiques, et Raphaël Vartanian, doctorant en histoire et enseignant.

En partenariat avec l’association France – Musa Dagh, la Fédération des Combattants et résistants franco-arméniens (FCRFA) et l’ONaCVG.

RÉSERVER

Cette rencontre met en lumière un épisode méconnu de l’histoire : l’évacuation héroïque de plus de 4 000 Arméniens du Musa Dagh par la marine française en septembre 1915.

Le dimanche 05 octobre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-05T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-05T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-05T16:00:00+02:00_2025-10-05T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

+33141830401 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial