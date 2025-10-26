Rencontre : 24 octobre 1940, Montoire : Pétain / Hitler, le jour où la collaboration a été actée Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Rencontre : 24 octobre 1940, Montoire : Pétain / Hitler, le jour où la collaboration a été actée Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 26 octobre 2025.

Le 24 octobre 1940, le maréchal Pétain rencontre Adolf Hitler à Montoire. La poignée de main échangée ce jour-là symbolise l’entrée officielle de l’État français dans une politique de collaboration avec l’Allemagne nazie. Ce tournant historique ouvre la voie à quatre années de soumission à l’occupant, avec des conséquences tragiques pour les Juifs et pour tous ceux qui s’opposaient au régime. Quels furent les effets concrets de cette politique sur la société française ?

Une conférence pour revenir sur ce moment décisif de l’histoire contemporaine.

En présence de Bénédicte Vergez‑Chaignon, historienne et biographe de Philippe Pétain, et Denis Peschanski, historien, directeur de recherche émérite au CNRS.

Mémorial de la Shoah de Drancy
110-112 Av. Jean Jaurès
93700 Drancy

