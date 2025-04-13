Rencontre À Caen le futur | TURFU Festival Le Bazarnaom Caen

Rencontre À Caen le futur | TURFU Festival

Le Bazarnaom 35 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:30:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion de la projection du film de l’artiste Ann Guillaume, À Caen, le futur, la Presqu’île devient un espace de réflexion et de dialogue autour des imaginaires de demain.

Une invitation à interroger en présence d’experts les transformations du territoire, les utopies possibles et les futurs.

Gratuit, sur inscription. Demain, une capsule temporelle sera découverte sur la presqu’île

À l’occasion de la projection du film de l’artiste Ann Guillaume, À Caen, le futur, la Presqu’île devient un espace de réflexion et de dialogue autour des imaginaires de demain.

Une invitation à interroger en présence d’experts les transformations du territoire, les utopies possibles et les futurs en construction.

Quelles traces notre société laisse-t-elle ? Quelles sont les formes contemporaines du patrimoine ? À travers l’évocation des capsules temporelles enfouies en 2025, se dessine une interrogation sur le temps long, sur ce que nous choisissons de transmettre, de conserver ou de laisser disparaître. Entre mémoire, obsolescence et projection vers l’avenir, ces dispositifs deviennent des marqueurs sensibles de nos espoirs, de nos inquiétudes et de nos représentations du futur.

La projection du film de l’artiste Ann Guillaume, À Caen, le futur, sera suivie d’un temps d’échange sous forme de rencontre et de table ronde.

Ce moment privilégié propose ainsi de croiser regards artistiques, expériences et perspectives, pour penser ensemble les héritages en devenir et les manières dont le présent fabrique déjà les archives de demain.

Un temps de convivialité clôturera cette rencontre, pour découvrir la place imaginaire et les capsules temporelles.

Intervenant·e·s

Anne-Sophie Rozay, chargée des collections muséales. INSA de Rouen et coordinatrice du réseau RESITECH-Mission PATSTEC Normandie Ann Guillaume, artiste et vidéaste, la Maison Composer, Centre de recherche en arts et sciences du vivant Cendres Delort, artiste, membre du bBazarnaom, collectif d’artistes et fabrique artistique mutualisée Flore Hopkins-Loféron, historienne des arts, chercheuse indépendante et rédactrice(Septième Obsession/Cahiers de la BD/Mauvais genre) Anysia Lhotelier, responsable du pôle bibliothèque iconographie, conservation (BIC) aux archives départementales du Calvados (sous réserve) Jean-Marc Routoure, enseignant-chercheur au GREYC et correspondant RESITECH pour l’Université de Caen -Normandie

Partenaires

Bazarnaom, place imaginaire .

Le Bazarnaom 35 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Rencontre À Caen le futur | TURFU Festival

To coincide with the screening of the film by artist Ann Guillaume, À Caen, le futur, the Presqu’île is becoming a space for reflection and dialogue on the imaginary world of tomorrow.

In the presence of experts, the Presqu’île is an invitation to question the transformations of the area, the pos…

L’événement Rencontre À Caen le futur | TURFU Festival Caen a été mis à jour le 2026-03-20 par Calvados Attractivité