Rencontre à Chantilly ‘Confluences : quand la photographie rencontre le patrimoine’, Parc Watermael-Boitsfort Chantilly, avenue du général De Gaulle, Chantilly

Informations pratiques

Rencontre à Chantilly ‘Confluences : quand la photographie rencontre le patrimoine’ Dimanche 20 septembre, 11h15 Parc Watermael-Boitsfort Chantilly, avenue du général De Gaulle Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:12:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:12:00+02:00

Dans le cadre des « Balades photographiques de l’Oise », festival dédié à la promotion de la photographie dans la région, Chantilly accueille l’exposition Confluences des photographes Peggy Herbeau et Christophe Fillieule, double regard, couleur et noir et blanc, poétique et intemporel, sur l’île de Rhodes.

À l’occasion des journées du patrimoine, la photographe Peggy Herbeau vient présenter son travail en compagnie de Chrysanthos Antoniou, co-directeur artistique du Festival European Polyphony, qui tisse depuis de nombreuses années des liens entre Rhodes et Paris. Cette rencontre à deux voix invite le public à explorer les résonances entre photographie, patrimoine et mémoire. À partir de leurs expériences respectives, les deux intervenants échangent autour de la manière dont l’image peut saisir la fragilité des paysages et des vestiges, révéler les traces du temps et interroger notre rapport à l’héritage culturel.

Parc Watermael-Boitsfort Chantilly, avenue du général De Gaulle Chantilly, avenue du général De Gaulle Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

Dans le cadre des « Balades photographiques de l’Oise », festival dédié à la promotion de la photographie dans la région, Chantilly accueille l’exposition Confluences des photographes Peggy Herbeau …

© Christophe Fillieule