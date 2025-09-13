RENCONTRE À L’ ÉCOUTE DU VIVANT Saint-Martin-de-Lansuscle

Une rencontre et une conférence avec Marc Namblard, guide naturaliste et audionaturaliste.

Cette animation est gratuite et adressée à tout public.

Dans le cadre de notre programmation communale sur le thème de la biodiversité, la mairie de Saint-Martin de Lansuscle et le foyer rural Le Chalut vous invitent « A l’écoute du vivant ».

Une rencontre et une conférence avec Marc Namblard, guide naturaliste et audionaturaliste, le samedi 13 septembre 2025 à partir de 20h30, au temple de Saint-Martin de Lansuscle.

Cette animation est gratuite et adressée à tout public.

Audio-naturaliste et guide naturaliste (…), Marc Namblard est possédé d’un immense amour de la nature. (…) Ses nombreuses captations sonores témoignent chaque fois d’une acuité esthétique qui le range dans cette région où évoluent les artistes attentifs à la naissance du beau, au dévoilement des richesses que le monde serre dans ses réserves de babillages de rivières, d’harmoniques de vent, de chants d’oiseaux, de fontaines minérales, de cliquetis insectoïdes, de grondements de glace… .

Temple Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

A meeting and talk with Marc Namblard, naturalist guide and audio naturalist.

The event is free and open to the general public.

German :

Ein Treffen und ein Vortrag mit Marc Namblard, Naturführer und Audionaturalist.

Diese Veranstaltung ist kostenlos und richtet sich an alle Besucher.

Italiano :

Incontro e conferenza con Marc Namblard, guida naturalistica e audio naturalista.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Espanol :

Encuentro y charla con Marc Namblard, guía naturalista y audio naturalista.

Este acto es gratuito y está abierto al público en general.

