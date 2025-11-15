Rencontre A la découverte des Chateaux d’Ottrott Ottrott

Rencontre A la découverte des Chateaux d’Ottrott

5 Avenue des Myrtilles Ottrott Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Venez rencontrer ceux qui font revivre les châteaux d’Ottrott. Les bénévoles des AmChOtt vous donnent rendez-vous à la bibliothèque !

Venez en famille rencontrer les bénévoles de l’association Les AmChOtt, engagée dans la restauration des châteaux d’Ottrott !

Ils vous feront découvrir l’histoire fascinante de ces deux forteresses emblématiques, leurs secrets, et le travail mené pour les préserver.

Pour les enfants, histoires, jeux et découvertes les plongeront dans l’univers médiéval des châteaux forts ! .

5 Avenue des Myrtilles Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 57 40 bibliotheque@ottrott.fr

English :

Come and meet the people who bring Ottrott?s castles back to life. The AmChOtt volunteers look forward to seeing you at the library!

German :

Treffen Sie diejenigen, die die Schlösser von Ottrott wieder zum Leben erwecken. Die Freiwilligen der AmChOtt treffen sich mit Ihnen in der Bibliothek!

Italiano :

Venite a conoscere le persone che riportano in vita i castelli di Ottrott. I volontari di AmChOtt vi aspettano in biblioteca!

Espanol :

Ven a conocer a las personas que devuelven la vida a los castillos de Ottrott. ¡Los voluntarios de AmChOtt están deseando verte en la biblioteca!

