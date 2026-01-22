Rencontre à la libraire La Folie en Tête Librairie la folie en tête La Réole

Rencontre à la libraire La Folie en Tête

Librairie la folie en tête 32 rue André Bénac La Réole Gironde

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Rencontre avec BEATA UMUBYEYI MAIRESSE, romancière, poétesse, essayiste, le VENDREDI 30 JANVIER à 19h. Elle nous parlera de son oeuvre ancrée dans le pays de son enfance, le Rwanda. Nous reviendrons en particulier sur son plus récent ouvrage, désormais disponible en poche: Le Convoi. Ce récit, mûri pendant 15 ans, est celui de sa fuite en juin 1994 hors du Rwanda, avec sa mère, dans un convoi de l’ONG Terre des Hommes, grâce auquel elles survécurent au génocide des Tutsis. .

Librairie la folie en tête 32 rue André Bénac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 44 librairie@folieentete.com

