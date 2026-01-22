Rencontre à la libraire La Folie en Tête Librairie la folie en tête La Réole
Rencontre à la libraire La Folie en Tête Librairie la folie en tête La Réole vendredi 30 janvier 2026.
Rencontre à la libraire La Folie en Tête
Librairie la folie en tête 32 rue André Bénac La Réole Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Rencontre avec BEATA UMUBYEYI MAIRESSE, romancière, poétesse, essayiste, le VENDREDI 30 JANVIER à 19h. Elle nous parlera de son oeuvre ancrée dans le pays de son enfance, le Rwanda. Nous reviendrons en particulier sur son plus récent ouvrage, désormais disponible en poche: Le Convoi. Ce récit, mûri pendant 15 ans, est celui de sa fuite en juin 1994 hors du Rwanda, avec sa mère, dans un convoi de l’ONG Terre des Hommes, grâce auquel elles survécurent au génocide des Tutsis. .
Librairie la folie en tête 32 rue André Bénac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 44 librairie@folieentete.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre à la libraire La Folie en Tête
L’événement Rencontre à la libraire La Folie en Tête La Réole a été mis à jour le 2026-01-19 par OT de l’Entre-deux-Mers