Rencontre à la librairie Calligramme Jo, dessinateur de presse – Cahors, 15 mai 2025 19:00

Rencontre à la librairie Calligramme Jo, dessinateur de presse Librairie Calligramme Cahors Lot

Début : 2025-05-15 19:00:00

2025-05-15

Le jeudi 15 mai à 19h, Calligramme recevra notre dessinateur de presse local, le déjà célèbre Jo !

Ce sera l’occasion de s’intéresser à ce métier piquant qui illustre les tribulations de notre époque (et ça, il y en a…).

Symbole de la liberté d’expression, le dessin de presse soulève nombre de questions, de l’autocensure aux sources et aux réactions que le dessinateur cherche à susciter.

Vous pourrez également découvrir les dessins de Jo, qui seront exposés dans la salle BD jusqu’à mi-juin.

Librairie Calligramme

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44 calligramme.detourbe@laposte.net

English :

On Thursday May 15 at 7pm, Calligramme will welcome our local press cartoonist, the already famous Jo!

This will be an opportunity to take a closer look at this lively profession, which illustrates the tribulations of our times (and there are plenty of those?).

A symbol of freedom of expression, the press cartoon raises many questions, from self-censorship to the sources and reactions the cartoonist seeks to elicit.

You can also discover Jo?s drawings, which will be on display in the comics room until mid-June.

German :

Am Donnerstag, den 15. Mai um 19 Uhr, empfängt Calligramme unseren lokalen Pressezeichner, den bereits berühmten Jo!

Dies wird die Gelegenheit sein, sich mit diesem pikanten Beruf zu beschäftigen, der die Probleme unserer Zeit (und die gibt es?) illustriert.

Als Symbol der Meinungsfreiheit wirft die Pressekarikatur viele Fragen auf, von der Selbstzensur bis hin zu den Quellen und Reaktionen, die der Karikaturist hervorrufen möchte.

Sie können auch die Zeichnungen von Jo sehen, die bis Mitte Juni im Comicraum ausgestellt sind.

Italiano :

Giovedì 15 maggio alle 19.00, Calligramme accoglierà la nostra vignettista locale, la già famosa Jo!

Sarà l’occasione per osservare da vicino questa vivace professione, che illustra le tribolazioni dei nostri tempi (e ce ne sono?).

Simbolo della libertà di espressione, la vignetta giornalistica solleva numerosi interrogativi, dall’autocensura alle fonti e alle reazioni che il vignettista cerca di suscitare.

È inoltre possibile scoprire i disegni di Jo, che saranno esposti nella sala dei fumetti fino a metà giugno.

Espanol :

El jueves 15 de mayo a las 19.00 horas, Calligramme recibirá a nuestra caricaturista de prensa local, ¡la ya famosa Jo!

Será la ocasión de acercarse a esta profesión tan viva, que ilustra las tribulaciones de nuestro tiempo (y las hay…).

Símbolo de la libertad de expresión, la viñeta de prensa plantea numerosos interrogantes, desde la autocensura hasta las fuentes y reacciones que el caricaturista pretende suscitar.

También podrá descubrir los dibujos de Jo, que estarán expuestos en el salón del cómic hasta mediados de junio.

