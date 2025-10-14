Rencontre à la librairie Calligramme Maryse Vaugarny et la maison d’édition Droséra. Librairie Calligramme Cahors
Rencontre à la librairie Calligramme Maryse Vaugarny et la maison d’édition Droséra.
Librairie Calligramme 75 rue Joffre Cahors Lot
Gratuit
Début : 2025-10-14 19:00:00
fin : 2025-10-14
2025-10-14
Nous vous invitons à découvrir Drosera, une maison d’édition qui a fait le choix d’une fabrication entièrement artisanale, avec des livres cousus à la main. Ne présentant leurs publications que lors de salons ou de rencontres, cela sera pour vous l’occasion de découvrir leur catalogue !
A leur côté, Maryse Vaugarny, écrivaine de la singularité, vous lira un passage de son titre Les anges n’ont pas peur du vide , publié chez Drosera. .
Librairie Calligramme 75 rue Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie
English :
We invite you to discover Drosera, a publishing house that has chosen to produce its books entirely by hand, with hand-sewn sewing
German :
Wir laden Sie ein, Drosera zu entdecken, einen Verlag, der sich für eine vollständig handwerkliche Herstellung mit handgenähten Büchern entschieden hat
Italiano :
Vi invitiamo a scoprire Drosera, una casa editrice che ha scelto di produrre i suoi libri interamente a mano, con cuciture a mano
Espanol :
Le invitamos a descubrir Drosera, una editorial que ha optado por producir sus libros totalmente a mano, con cosido manual
