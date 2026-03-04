Rencontre à la médiathèque avec l’archéologue et préhistorien Jean-Paul Demoule, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Rencontre à la médiathèque avec l’archéologue et préhistorien Jean-Paul Demoule Samedi 11 avril, 15h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

La France vient-elle « du fond des âges » comme l’affirmait le général de Gaulle dans ses Mémoires ? Existe-t-il, autrement dit, une identité et des racines nationales immuables ? Au-delà des fantasmes et des manipulations, Jean-Paul Demoule, reprend le dossier à ses débuts, depuis l’arrivée des premiers humains sur notre sol, il y a un peu plus d’un million d’années.

Jean-Paul Demoule est archéologue et préhistorien, professeur émérite à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, notamment : Mais où sont passés les Indo-Européens ? (2014) et Aux origines, l’archéologie (2020).

La rencontre est proposée et animée par l’Atelier d’histoire critique. L’association organise des rencontres publiques afin de partager le plus largement possible une histoire émancipatrice axée principalement autour des luttes sociales, des questions féministes et antiracistes.

Médiathèque Jean Lévy 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Pour son livre paru aux éditions de la fabrique : « La France éternelle : une enquête archéologique »