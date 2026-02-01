Rencontre À la rencontre des gens qui soignent Librairie Cerises et Moineaux Vernon

Rencontre À la rencontre des gens qui soignent

Librairie Cerises et Moineaux 8 rue des Tanneurs Vernon Eure

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 15:30:00

Un moment d’échange sensible et de partage d’expérience dédié à ceux qui prennent soin des autres au quotidien.

Public Professionnels du soin et de la relation d’aide.

Horaire De 14h à 15h30.

Tarif 10 € + une consommation au Cookie Cat Café (sur inscription). Les places étant limitées pour ces moments privilégiés, la réservation est indispensable directement auprès de la librairie ou en ligen via le lien suivant https://www.cerises-et-moineaux.fr/events-1/a-la-rencontre-des-gens-qui-soignent-a-lattention-des-professionnels-du-soin-10-et-une-consommation?fbclid=IwY2xjawPxRxJleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeOCkO8KOBzucgxtJ3-sFVkO9gUIQz_jiL-X3Eo_vhyML-PioIPnPzYoYKzl0_aem_md3fTMAWxWYDMgXzGSkExA .

Librairie Cerises et Moineaux 8 rue des Tanneurs Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 35 95 librairie.cerises@gmail.com

