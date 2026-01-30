Rencontre à ne pas manquer avec Florent Oiseau Librairie Le Temps d’un Livre Pontarlier

Rencontre à ne pas manquer avec Florent Oiseau

Librairie Le Temps d’un Livre 10 Rue Tissot Pontarlier Doubs

Début : 2026-03-12 18:30:00

fin : 2026-03-12 19:30:00

2026-03-12

Organisé par la librairie Le Temps d’un livre et la médiathèque de Pontarlier.

Rencontre avec Florent Oiseau, connu pour sa plume drôle, unique et son style inimitable, qui viendra présenter son livre Ma gloire publié aux éditions Gallimard.

Tout public.

Entrée libre. .

Librairie Le Temps d’un Livre 10 Rue Tissot Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 51 68 contact@letempsdunlivre-pontarlier.com

