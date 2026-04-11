Rencontre à ne pas manquer avec Régis Cristin Librairie Le Temps d’un livre Pontarlier
Rencontre à ne pas manquer avec Régis Cristin Librairie Le Temps d’un livre Pontarlier samedi 11 avril 2026.
Pontarlier
Rencontre à ne pas manquer avec Régis Cristin
Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:30:00
fin : 2026-04-11 20:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Organisé par la médiathèque de Pontarlier et la librairie Le Temps d’un livre .
Dédicace avec Régis Cristin, auteur Jurassien du livre Dialogue avec mes sapins qui raconte à travers des nouvelles onze histoires qui se déroulent dans la montagne jurassienne. Entre Saint Claude, la capitale du Haut Jura et Pontarlier, la capitale de l’absinthe au siècle dernier. Tout public. .
Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 51 68 letempsdunlivre@librairiescop.com
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English : Rencontre à ne pas manquer avec Régis Cristin
L’événement Rencontre à ne pas manquer avec Régis Cristin Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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