Rencontre à ne pas manquer avec Régis Cristin Librairie Le Temps d’un livre Pontarlier

Pontarlier

Rencontre à ne pas manquer avec Régis Cristin

Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:30:00

fin : 2026-04-11 20:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Organisé par la médiathèque de Pontarlier et la librairie Le Temps d’un livre .

Dédicace avec Régis Cristin, auteur Jurassien du livre Dialogue avec mes sapins qui raconte à travers des nouvelles onze histoires qui se déroulent dans la montagne jurassienne. Entre Saint Claude, la capitale du Haut Jura et Pontarlier, la capitale de l’absinthe au siècle dernier. Tout public. .

Librairie Le Temps d’un livre 10 rue Tissot Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 51 68 letempsdunlivre@librairiescop.com

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English : Rencontre à ne pas manquer avec Régis Cristin

L’événement Rencontre à ne pas manquer avec Régis Cristin Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS