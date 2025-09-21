Rencontre à Savourer archéo’café avec Stéphane Guyot le Château Châteauneuf

le Château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, rencontrez Stéphane Guyot, archéologue responsable des fouilles au château et profitez d’un moment convivial pour dégustez un café et des gourmandises avec Purokao, chocolaterie culturelle mexicaine. 21 septembre, à 11h. Animation gratuite, dans la limite des places disponibles, réservation obligatoire. .

le Château 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr

