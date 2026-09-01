Informations pratiques

Châteauneuf

Rencontre à Savourer : « trésors photographiques » avec Édouard Bouyé et Maxime Tissier-Sevestre

le Château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des préparations de la prochaine exposition au château de Châteauneuf intitulée « Trésors Photographiques » et à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, vous êtes conviés à une Rencontre à Savourer sur le thème de la photographie et des photos anciennes.

Édouard Bouyé, directeur des Archives départementales de la Côte-d’Or, et Maxime Tissier-Sevestre, chef du service archives de la région Bourgogne-Franche-Comté, vous proposent de découvrir l’art de la conservation des photographies anciennes. Ce sera également l’occasion de présenter au public une partie des collections des archives du château de Châteauneuf conservées par la Région.

Comme toute Rencontre à Savourer, ces présentations se termineront par un échange avec le public autour d’une pause gourmande composée de produits locaux proposés par la Maison de Pays de Pouilly-en-Auxois. Le samedi 19 septembre 2026, à 14h30. Sur réservation. Gratuit (Journées Européennes du Patrimoine). .

le Château 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr

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English : Rencontre à Savourer : « trésors photographiques » avec Édouard Bouyé et Maxime Tissier-Sevestre

L’événement Rencontre à Savourer : « trésors photographiques » avec Édouard Bouyé et Maxime Tissier-Sevestre Châteauneuf a été mis à jour le 2026-09-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)