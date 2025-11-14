RENCONTRE À THÈME MÊME QU’ON NAÎT IMBATTABLES Prémian

RENCONTRE À THÈME MÊME QU’ON NAÎT IMBATTABLES

Projection du film Même qu’on naît imbattables , suivie d’un échange sur la parentalité bienveillante avec Charlotte Hervé.

Dans le cadre de ses rencontres à thème, le Centre Au Fil des Arts propose une soirée autour du documentaire Même qu’on naît imbattables , tourné en Suède. Ce film donne la parole à des enfants, des parents et des professionnels engagés dans une démarche de parentalité bienveillante .

La projection sera suivie d’un échange animé par Charlotte Hervé , consultante en parentalité et membre du réseau Parentalité Créative. Elle abordera les enjeux d’une éducation respectueuse, les émotions de l’enfant et les outils concrets pour construire une relation familiale épanouissante.

Une soirée sensible et inspirante, ouverte à tous ceux qui s’interrogent sur les pratiques éducatives d’aujourd’hui. .

Place Maurice Amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr

