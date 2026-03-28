Rencontre Activ’ Acteurs, L’Estran, Saint-Médard-en-Jalles

Rencontre Activ’ Acteurs Samedi 28 mars, 14h00 L’Estran Gironde

Entrée Libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

Lors d’un après-midi, des jeunes bénévoles viennent parler de leurs expériences et de leur investissement dans des projets locaux et au sein d’associations.

Le but est de montrer aux jeunes du territoire différentes manières de s’engager dans des domaines variés près de chez eux. Il s’agit d’un moment d’échange convivial entre jeunes (15-25 ans).

Venez rencontrer des jeunes bénévoles et posez-leur toutes vos questions !

L’Estran 7, rue Georges Guynemer, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Caupian Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « estransmj@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 52 15 69 25 »}]

Vous avez entre 15 et 25 ans, vous voulez agir pour les autres, donner de votre temps, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ?

Parentalité : L’Estran