Rencontre afro-basque Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle

Saint-Pée-sur-Nivelle

Rencontre afro-basque

Espace culturel Larreko 2 Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 23:00:00

Date(s) :

2026-04-11

– 14h à 16h Atelier d’initiation aux percussions et goûter offert pour les enfants de 5 à 13 ans.

– 16h à 16h45 Contes basque et sénégalais. Tout public.

– 16h45 à 17h30 Restitution des ateliers percussions et danses africaines et démonstration de basque avec Zirikolatz.

Dès 18h30 Dîner sur inscription au 06.62.44.64.39 ou 06.17.10.24.74 ou doomiyoffdefrance@gmail.com

Entrée Fataya (Chausson sénégalais farci au poulet)

Plat Poulet Yasa (Poulet mariné sauce oignons moutarde citron épices Riz)

Dessert Gâteau basque.

Boisson Bissap (jus d’himbiscus), jus de Gingembre, jus de Bouye ( jus de baobabe)

– 20h30 Soirée spectacle .

Espace culturel Larreko 2 Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 10 24 74 doomiyoffdefrance@gmail.com

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English : Rencontre afro-basque

L’événement Rencontre afro-basque Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque