Rencontre – Ahmet Altan Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Rencontre – Ahmet Altan

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 16:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Né à Ankara en 1950, Ahmet Altan est un romancier et journaliste turc majeur. Engagé pour la démocratie et les droits humains, il a été condamné en 2016 après le coup d’État manqué et a passé plus de quatre ans en prison avant sa libération en 2021, sous la pression de la CEDH. Auteur de nombreux romans, dont Madame Hayat (prix Femina étranger 2021), il poursuit aujourd’hui son œuvre avec Cette année-là, à paraître le 4 novembre chez Actes Sud. .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Rencontre – Ahmet Altan

L’événement Rencontre – Ahmet Altan Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan