Rencontre – Ahmet Altan Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan
samedi 14 novembre 2026 · Place du 6ème RPI Ma · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Rencontre – Ahmet Altan
Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 16:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Né à Ankara en 1950, Ahmet Altan est un romancier et journaliste turc majeur. Engagé pour la démocratie et les droits humains, il a été condamné en 2016 après le coup d’État manqué et a passé plus de quatre ans en prison avant sa libération en 2021, sous la pression de la CEDH. Auteur de nombreux romans, dont Madame Hayat (prix Femina étranger 2021), il poursuit aujourd’hui son œuvre avec Cette année-là, à paraître le 4 novembre chez Actes Sud. .
Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre – Ahmet Altan
L’événement Rencontre – Ahmet Altan Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan
À voir aussi à Mont-de-Marsan (Landes)
- Atelier d’arts plastiques Mont-de-Marsan 16 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Mont-de-Marsan 18 septembre 2026
- [Spécial scolaires] À la rencontre d’un sculpteur, Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan 18 septembre 2026
- Venez découvrir la Banque de France et ses métiers, Banque de France – Mont de Marsan, Mont-de-Marsan 18 septembre 2026
- L’archéologie du livre ancien, Mediathèque Philippe Labeyrie, Mont-de-Marsan 18 septembre 2026