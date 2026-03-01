Rencontre Aider son enfant à se connaître et à prendre confiance en lui Espace Jean Moulin Varennes-Vauzelles

Rencontre Aider son enfant à se connaître et à prendre confiance en lui

31 mars 2026, 19h00

20h30

2026-03-31

Être parent aujourd’hui est une aventure riche. Stress, charge mentale, rythme du quotidien… autant de défis qui peuvent impacter le bien-être des adultes comme des enfants.

Prendre soin de soi pour mieux grandir et s’épanouir ensemble. Être parent c’est une super aventure, mais ce n’est pas toujours de tout repos !

Ce projet 2026 place le bien-être des familles et la santé mentale au cœur de ses priorités, en proposant des temps pour échanger, apprendre, se retrouver et souffler.

Pensé avec et pour les familles, il s’adresse à tous les parents et enfants, quels que soient l’âge ou le modèle familial. Parce qu’un parent qui va bien, c’est toute une famille qui avance plus sereinement.

Animée par Stéphanie Lopard

Chaque enfant grandit à son rythme, avec ses forces, ses fragilités et ses talents. Cette rencontre propose un temps d’échange entre parents pour mieux comprendre les besoins émotionnels des enfants et découvrir des pistes concrètes pour renforcer leur estime de soi et leur confiance.

Dans un cadre convivial et bienveillant, vous repartirez avec des clés simples à appliquer au quotidien pour aider votre enfant à mieux se connaître, oser, essayer et grandir plus sereinement.

Renseignements auprès du Pôle Adulte Famille melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr ou au 06.20.44.99.85.

Tous les ateliers sont gratuits, avec inscription obligatoire

Pour chaque atelier, un mode de garde pour vos enfants est possible à condition d’en avertir les services lors de votre inscription à une animation.

Espace Jean Moulin 20 Rue Jean Moulin Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 communication@ville-varennes-vauzelles.fr

