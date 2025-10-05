Rencontre : Alexis Jenni dans les pas de Fridtjof Nansen Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges

Rencontre : Alexis Jenni dans les pas de Fridtjof Nansen Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges dimanche 5 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T15:30:00 – 2025-10-05T16:30:00

Fin : 2025-10-05T15:30:00 – 2025-10-05T16:30:00

Champion du monde de patinage, de ski de Norvège, premier à traverser le Groenland et à approcher de très près le pôle, Fridtjof Nansen était aussi un humaniste. Prix Nobel de la paix pour son travail auprès des réfugiés, l’aventurier norvégien est mort en 1930 à l’âge de 69 ans, doutant alors d’avoir réussi sa vie malgré ses exploits. Portrait intime.

Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/

Pour sa 36ème édition, le Festival International de Géographie (FIG) de Saint-Dié-des-Vosges mettra à l’honneur le thème du « Pouvoir » et accueillera l’Indonésie comme pays invité.

Festival International de Géographie