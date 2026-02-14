[Rencontre] Alice Charbin et Sophie Legoubin-Caupeil La Grande Ourse Dieppe
[Rencontre] Alice Charbin et Sophie Legoubin-Caupeil
La Grande Ourse / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime
Début : 2026-04-10 18:00:00
La librairie La Grande Ourse accueille Alice Charbin et Sophie Legoubin-Caupeil pour une rencontre autour de leur bande dessinée La Garde. Au cœur du soin (éditions Delcourt).
Dans un service de réanimation pédiatrique, la scénariste documente une journée de garde auprès d’équipes passionnées. Le temps d’une garde de 24 heures, les autrices plongent au cœur d’un service hospitalier et témoignent de la réalité du système de santé ainsi que du quotidien des soignants, solidaires malgré la pression constante.
La rencontre sera suivie d’un temps d’échange et de dédicace. .
La Grande Ourse / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 37 27 70 lagrandeoursedieppe@gmail.com
