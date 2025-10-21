Rencontre Amandine Delaunay Librairie du Grenier Dinan

Rencontre Amandine Delaunay Librairie du Grenier Dinan mardi 21 octobre 2025.

Rencontre Amandine Delaunay

Librairie du Grenier 6 Place Duclos Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 19:00:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Depuis le 1er septembre et jusqu’à la fin octobre, le Musée Yvonne Jean-Haffen accueille en résidence d’écriture l’autrice et illustratrice Amandine Delaunay qui prépare actuellement un roman graphique inspiré des recherches menées à la station marine de Dinard, dans les pas d’Yvonne Jean-Haffen. Lors de sa résidence à Dinan, Amandine Delaunay a pu ainsi se rapprocher de la station, collaborer avec Jean-Luc Jung, son directeur, illustrer la richesse de la biodiversité locale et transmettre au grand public les avancées passionnantes de la recherche en ADN environnemental.

Pendant ces deux mois de création littéraire, Amandine Delaunay a logé à la Vignette, petite dépendance du Musée Yvonne Jean-Haffen, sise au le port de Dinan. Elle est allée à la rencontre des visiteurs du musée, des lecteurs de la Bibliothèque municipale, des élèves de 6ème du Collège Roger-Vercel.

La dernière rencontre avec le public aura lieu à la Librairie Le Grenier. Pour achever sa résidence, Amandine Delaunay présentera alors son travail d’illustratrice et expliquera comment elle procède pour créer un roman graphique. Cette rencontre est ouverte à tous les publics. .

Librairie du Grenier 6 Place Duclos Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 35 41

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre Amandine Delaunay Dinan a été mis à jour le 2025-10-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme