Rencontre Amène ton caillou 2eme Edition Rue Montesquieu 27 Nancy

L’ALAST participe à la deuxième édition de l’évènement amène ton caillou organisé à l’initiative de la Société Géologique de France.

Si vous avez trouvé, ou acheté, un caillou, un fossile qui vous intrigue, venez nous le montrer nos spécialistes en géologie, minéralogie et paléontologie répondront à vos questions et vous raconteront son histoire. Vous allez être captivés !

Essayez de nous fournir un maximum de renseignements sur lui et plus particulièrement l’endroit où vous l’avez trouvé.

Vous pourrez profiter de votre visite pour admirer notre collection de minéraux et fossiles. Pour fêter la Saint Valentin, les amoureux (et aussi les autres) auront un petit cadeau !Tout public

English :

ALAST is taking part in the second Bring your pebble event organized by the Société Géologique de France.

If you’ve found, or bought, a pebble or fossil that intrigues you, come and show it to us: our specialists in geology, mineralogy and paleontology will answer your questions and tell you its story. You’ll be captivated!

Try to tell us as much as you can about it, especially where you found it.

You can also take the opportunity to admire our collection of minerals and fossils. To celebrate Valentine’s Day, lovers (and others too) will receive a small gift!

