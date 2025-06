RENCONTRE AMICALE DE CHORALES Castelnou 29 juin 2025 17:30

Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Participation libre

Début : 2025-06-29 17:30:00

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Dimanche 29 juin 2025 à 17h30, les chorales La mi bémol de Perpignan et Y’d’la voix de Llupia se rencontrent en l’Eglise Santa Maria du Mercadal à Castelnou….

Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 45 72

English :

Sunday, June 29, 2025 at 5:30 pm, the choirs La mi bémol from Perpignan and Y’d’la voix from Llupia meet at the Eglise Santa Maria du Mercadal in Castelnou….

German :

Am Sonntag, den 29. Juni 2025 um 17:30 Uhr treffen sich die Chöre La mi bémol aus Perpignan und Y’d la voix aus Llupia in der Kirche Santa Maria du Mercadal in Castelnou…..

Italiano :

Domenica 29 giugno 2025, alle ore 17.30, i cori La mi bémol di Perpignan e Y’d’la voix di Llupia si incontreranno nella chiesa di Santa Maria du Mercadal a Castelnou….

Espanol :

El domingo 29 de junio de 2025 a las 17.30 h, los coros La mi bémol de Perpiñán e Y’d’la voix de Llupia se reunirán en la iglesia de Santa María del Mercadal de Castelnou….

mis à jour le 2025-06-25