RENCONTRE AMICALE DE PETANQUE en doublette le 14 juillet 2025 BONNY SUR LOIRE (45) Bords de Cheuille Bonny-sur-Loire Lundi 14 juillet, 13h30 PARTICIPATION GRATUITE

Rencontre amicale gratuite, ouverte à tous

Chers amis et amateurs ou passionnés de pétanque, nous avons le plaisir de vous inviter à **notre rencontre amicale de pétanque en doublette qui se tiendra le 14 juillet 2025 de 13H30 à 19H00** dans notre charmant village, au bord de la rivière. Cet événement promet d’être une journée remplie de convivialité, de compétition amicale et de partage.

**Participation gratuite, ouverte à tous. INSCRIPTIONS SUR PLACE.**

Apportez vos boules et votre bonne humeur, le terrain ombragé vous attend !

Des lots seront attribués aux vainqueurs, mais l’essentiel est de participer et de passer un bon moment ensemble.

Rendez-vous dès 13H30 sur le parking des camping-cars, chemin de la Cheuille.

Une **buvette** sera à votre disposition ainsi que des **gourmandises** pour tenir le coup durant cette « compétition ».

N’hésitez pas à venir nombreux pour cette journée afin de célébrer avec nous l’esprit de la pétanque et la joie de se retrouver entre amis et vivre cet évènement en famille ou entre amis, nous avons hâte de vous retrouver sur le terrain !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-14T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-14T19:00:00.000+02:00

1

comitedesfetes45@bonnysurloire.fr

Bords de Cheuille 1825, Chemin de la Cheuille 45420 BONNY SUR LOIRE Bonny-sur-Loire 45420 Loiret