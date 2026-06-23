Rencontre Amicale de pétanque Igornay
Rencontre Amicale de pétanque Igornay samedi 4 juillet 2026.
Igornay
Rencontre Amicale de pétanque
Stade de foot Igornay Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 13:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Rassemblez vos boules et vos amis pour les Rencontres Amicales de Pétanque à Igornay !
Rejoignez-nous au terrain de foot d’Igornay. Que vous soyez novice ou champion, l’important est de passer un bon après-midi. L’esprit d’équipe et la bonne humeur seront au rendez-vous, alors n’hésitez plus à vous inscrire !
Inscriptions dès 13h00, début des rencontres à 14h00.
La doublette coûte 10€. Lots à gagner et buvette/hot-dog sur place.
Au plaisir de vous y retrouver ! .
Stade de foot Igornay 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 79 77 97 cai71540@gmail.com
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English : Rencontre Amicale de pétanque
L’événement Rencontre Amicale de pétanque Igornay a été mis à jour le 2026-06-23 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II