Rencontre amicale de Scrabble Salle polyvalente de la Mutualité Vichy samedi 17 janvier 2026.

Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-01-17 14:30:00
fin : 2026-01-17 19:30:00

2026-01-17

Rencontre amicale de Scrabble SAMEDI 17 JANVIER 2026 dès 14H30 salle polyvalente de la Mutualité Frais de participation 5€.
Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 07 77  champ.capelet@gmail.com

Rencontre amicale de Scrabble SATURDAY JANUARY 17, 2026 from 2:30 pm salle polyvalente de la Mutualité Participation fee 5?.

L’événement Rencontre amicale de Scrabble Vichy a été mis à jour le 2026-01-03 par Vichy Destinations