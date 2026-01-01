Rencontre amicale de Scrabble Salle polyvalente de la Mutualité Vichy
Rencontre amicale de Scrabble Salle polyvalente de la Mutualité Vichy samedi 17 janvier 2026.
Rencontre amicale de Scrabble
Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Rencontre amicale de Scrabble SAMEDI 17 JANVIER 2026 dès 14H30 salle polyvalente de la Mutualité Frais de participation 5€.
Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 07 77 champ.capelet@gmail.com
Rencontre amicale de Scrabble SATURDAY JANUARY 17, 2026 from 2:30 pm salle polyvalente de la Mutualité Participation fee 5?.
