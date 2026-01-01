Rencontre amicale de Scrabble Salle polyvalente de la Mutualité Vichy

Rencontre amicale de Scrabble

Rencontre amicale de Scrabble SAMEDI 17 JANVIER 2026 dès 14H30 salle polyvalente de la Mutualité Frais de participation 5€.

Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 07 77 champ.capelet@gmail.com

English :

Rencontre amicale de Scrabble SATURDAY JANUARY 17, 2026 from 2:30 pm salle polyvalente de la Mutualité Participation fee 5?.

L’événement Rencontre amicale de Scrabble Vichy a été mis à jour le 2026-01-03 par Vichy Destinations