Rencontre amicale Equipes féminines Genouillac

Stade Genouillac Creuse
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Rencontre amicale entre équipes féminines spécial octobre rose
Samedi 25 Octobre
15h
Stade de Genouillac
Tous les bénéfices seront reversés
–> Creuse Avenir 2005 .
Stade Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 95 01 95
