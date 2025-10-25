Rencontre amicale Equipes féminines Genouillac

Rencontre amicale Equipes féminines Genouillac samedi 25 octobre 2025.

Rencontre amicale Equipes féminines

Stade Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Rencontre amicale entre équipes féminines spécial octobre rose

Samedi 25 Octobre

15h

Stade de Genouillac

Tous les bénéfices seront reversés

–> Creuse Avenir 2005 .

Stade Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 95 01 95

English : Rencontre amicale Equipes féminines

German : Rencontre amicale Equipes féminines

Italiano :

Espanol : Rencontre amicale Equipes féminines

L’événement Rencontre amicale Equipes féminines Genouillac a été mis à jour le 2025-10-21 par Portes de la Creuse en Marche