Rencontre :Anaïs en balade – Librairie Les 400 coups Le Havre 28 juin 2025 17:00

Seine-Maritime

Rencontre :Anaïs en balade Librairie Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 17:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Depuis ses 19 ans, Anaïs marche et bivouaque régulièrement seule dans la nature.

Anaïs partage ses aventures grâce à ses photographies, ses récits, ses podcasts immersifs et plus récemment par l’auto-édition de 2 livres.

La Librairie Les 400 Coups pour parler de son expérience de la randonnée en autonomie autour de ses photos et découvrir ses livres !

Réservation via info@les400coups.fr

Librairie Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr

English : Rencontre :Anaïs en balade

Since she was 19, Anaïs has regularly hiked and bivouacked alone in the wilderness.

Anaïs shares her adventures through photography, storytelling, immersive podcasts and, more recently, the self-publishing of 2 books.

Les 400 Coups Bookshop to talk about her experience of self-guided hiking around her photos and discover her books!

Reservations via info@les400coups.fr

German :

Seit ihrem 19. Lebensjahr wandert und biwakiert Anaïs regelmäßig allein in der Natur.

Anaïs teilt ihre Abenteuer durch ihre Fotografien, ihre Erzählungen, ihre immersiven Podcasts und seit kurzem durch die Selbstveröffentlichung von zwei Büchern.

Buchhandlung Les 400 Coups, um über ihre Erfahrungen beim selbstständigen Wandern anhand ihrer Fotos zu sprechen und ihre Bücher zu entdecken!

Buchung über info@les400coups.fr

Italiano :

Da quando aveva 19 anni, Anaïs cammina e bivacca regolarmente da sola nella natura selvaggia.

Anaïs condivide le sue avventure attraverso le sue fotografie, i suoi racconti, i suoi podcast coinvolgenti e, più recentemente, autopubblicando 2 libri.

La libreria Les 400 Coups vi parlerà della sua esperienza di escursionismo in solitaria, basandosi sulle sue foto, e vi farà scoprire i suoi libri!

Prenotazioni tramite info@les400coups.fr

Espanol :

Desde los 19 años, Anaïs camina y acampa sola en la naturaleza.

Anaïs comparte sus aventuras a través de sus fotografías, sus relatos, sus podcasts inmersivos y, más recientemente, autopublicando 2 libros.

Acércate a la librería Les 400 Coups para hablar de su experiencia de senderismo en solitario, a partir de sus fotos, y para descubrir sus libros

Reservas en info@les400coups.fr

