Rencontre Angle Droit : la Justice face à son héritage patriarcal École nationale de la magistrature Bordeaux

Rencontre Angle Droit : la Justice face à son héritage patriarcal Mardi 28 octobre, 18h30 École nationale de la magistrature Gironde

Début : 2025-10-28T18:30:00 – 2025-10-28T20:00:00

Fin : 2025-10-28T18:30:00 – 2025-10-28T20:00:00

Dans le cadre des rencontres Angle Droit et en partenariat avec l’École Nationale de Magistrature.

Conférence gratuite dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/1HMiH

« L’analyse des effets des décisions de justice révèle l’ancrage masculiniste de l’institution judiciaire et met au jour les structures de domination. Contre la perpétuation des inégalités de genre, des changements de paradigmes propres à enrichir le processus judiciaire et à affirmer la mise en oeuvre d’une justice réaliste sont proposés. » ©Electre 2025

Lieu : Amphithéâtre Simone Veil, École nationale de la magistrature, 10 rue des Frères Bonie à Bordeaux

Inscription obligatoire sur : https://redoc-bibliotheque.enm.justice.fr/conferences-angle-droit-presentation.aspx

Venez rencontrer Magali Lafourcade autrice de « Démasculiniser la justice » aux éditions Les petits matins.