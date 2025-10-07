Rencontre animée par la librairie Brin de lecture avec Michel Chaumet Espace Léonard de Vinci Médiathèque Saint-Varent

Plongez vous au coeur de l’histoire de la Résistance en Deux-Sèvres avec l’historien Michel Chaumet.

Dans le cadre du festival Terre de Lecture(s) organisé par le département des Deux-Sèvres, la médiathèque de Saint-Varent vous accueille avec l’historien Michel Chaumet pour échanger sur son ouvrage « La Resistance en Deux-Sèvres 1940-1944 ». Un ouvrage indispensable sur l’histoire deux-sévrienne entre 1940 et 1944 mais aussi un témoignage reconnaissant pour ceux qui risquèrent leur vie pour la liberté. .

Espace Léonard de Vinci Médiathèque 15 Place du Quatorze Juillet Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 54 41 mediatheque.stvarent@thouars-communaute.fr

