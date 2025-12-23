Rencontre Anna Hope, La Galerne Le Havre

Rencontre Anna Hope

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-21 18:00:00

C’est un événement ! à l’occasion de son passage en France pendant quelques jours, la romancière britannique Anna Hope sera à La Galerne pour la parution de Nos héritages .

Anna Hope est née à Manchester. Elle a écrit Nos espérances et La salle de bal .

Dans son nouveau livre, les funérailles d’un aristocrate anglais servent de théâtre pour des batailles d’héritage. C’est dans un décor somptueux, un sublime manoir classé dans le Sussex, que les membres de la famille Brooke, tiraillée par l’argent et les secrets du passé, devra faire bonne figure.

Sur inscription .

