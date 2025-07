Rencontre Anne Berest La Galerne Le Havre

Rencontre Anne Berest La Galerne Le Havre mercredi 17 septembre 2025.

Rencontre Anne Berest

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 18:00:00

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Après « La Carte Postale » et « Gabrièle », la romancière et scénariste Anne Berest déploie un nouveau chapitre de son œuvre romanesque consacrée à l’exploration de son arbre généalogique la branche bretonne, finistérienne, remontant à son arrière-grand-père. Ici, la petite et la grande Histoire s’entremêlent, depuis la création des premières coopératives paysannes jusqu’à mai 68, en passant par l’Occupation allemande dans un village du Léon et la destruction de la ville de Brest.

« Finistère » est un roman dans lequel on retrouve les personnages de « La Carte Postale », en particulier Lélia, la mère. Une passionnante saga familiale sur quatre générations et une réflexion sur les transmissions invisibles au sein d’un arbre généalogiques.

Inscription obligatoire.

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

English : Rencontre Anne Berest

After « La Carte Postale » and « Gabrièle », novelist and screenwriter Anne Berest unveils a new chapter in her work of fiction, exploring her own family tree: the Breton branch, from Finistère, going back to her great-grandfather. Here, history is intertwined, from the creation of the first farmers’ cooperatives to May ’68, via the German occupation of a village in the Léon region and the destruction of the city of Brest.

« Finistère » is a novel in which we meet up with the characters from « La Carte Postale », in particular Lélia, the mother. A fascinating family saga spanning four generations, and a reflection on invisible transmissions within a family tree.

Registration required.

German :

Nach « La Carte Postale » und « Gabrièle » entfaltet die Schriftstellerin und Drehbuchautorin Anne Berest ein neues Kapitel ihres Romanwerks, das der Erforschung ihres Stammbaums gewidmet ist: dem bretonischen Zweig aus Finistère, der auf ihren Urgroßvater zurückgeht. Hier vermischen sich die kleine und die große Geschichte, von der Gründung der ersten Bauerngenossenschaften über die deutsche Besatzung in einem Dorf in Léon und die Zerstörung der Stadt Brest bis hin zum Mai 1968.

« Finistère » ist ein Roman, in dem wir die Figuren aus « La Carte Postale » wiedersehen, insbesondere Lélia, die Mutter. Eine spannende Familiensaga über vier Generationen und eine Reflexion über die unsichtbaren Übertragungen innerhalb eines Stammbaums.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Dopo « La Carte Postale » e « Gabrièle », la scrittrice e sceneggiatrice Anne Berest presenta un nuovo capitolo dei suoi romanzi, esplorando il suo albero genealogico: il ramo bretone, del Finistère, che risale al suo bisnonno. Qui la storia si intreccia, dalla creazione delle prime cooperative di contadini al maggio 1968, passando per l’occupazione tedesca di un villaggio della regione di Léon e la distruzione della città di Brest.

« Finistère » è un romanzo in cui ritroviamo i personaggi de « La Carte Postale », in particolare Lélia, la madre. Un’affascinante saga familiare che attraversa quattro generazioni e una riflessione sulle trasmissioni invisibili all’interno di un albero genealogico.

È richiesta l’iscrizione.

Espanol :

Tras « La Carte Postale » y « Gabrièle », la novelista y guionista Anne Berest abre un nuevo capítulo de sus novelas, explorando su árbol genealógico: la rama bretona, de Finistère, que se remonta a su bisabuelo. Aquí, la historia se entrelaza, desde la creación de las primeras cooperativas campesinas hasta mayo de 1968, pasando por la ocupación alemana de un pueblo de la región de Léon y la destrucción de la ciudad de Brest.

« Finistère » es una novela en la que encontramos a los personajes de « La Carte Postale », en particular a Lélia, la madre. Una fascinante saga familiar que abarca cuatro generaciones, y una reflexión sobre las transmisiones invisibles dentro de un árbol genealógico.

Inscripción obligatoria.

