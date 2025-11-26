Rencontre Anne Berest La Galerne Le Havre
Rencontre Anne Berest La Galerne Le Havre mercredi 26 novembre 2025.
Rencontre Anne Berest
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-11-26 18:00:00
Après La Carte Postale et Gabrièle , Anne Berest déploie un nouveau chapitre de son oeuvre romanesque consacrée à l’exploration de son arbre généalogique la branche bretonne, finistérienne, remontant à son arrière-grand-père. Dans Finistère , la petite et la grande Histoire ne cessent de s’entremêler pour le plaisir du lecteur.
Inscription obligatoire. .
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52
