Rencontre Annuelle des 30 ans de l’Institut G9+ Hotel des Arts et Métiers Paris

Rencontre Annuelle des 30 ans de l'Institut G9+ Lundi 3 novembre, 18h30 Hotel des Arts et Métiers Paris

Sur inscription

2025-11-03T18:30:00 – 2025-11-03T21:00:00

L’intelligence artificielle n’est plus une promesse lointaine. Elle s’impose dans notre quotidien, interroge la vérité, redéfinit nos compétences et transforme nos infrastructures. À l’occasion de ses 30 ans, l’Institut G9+ vous invite à prendre de la hauteur face à cette accélération technologique et à réfléchir collectivement à une question essentielle :

« Quel futur voulons-nous écrire avec l’IA ? »

Au programme : une soirée rythmée par une séance plénière, des sessions en parallèle, des pitchs de startups et des échanges avec des speakers inspirants. Cet événement est organisé par l’Institut G9+, en partenariat avec les grandes écoles membres du collectif.

Nous terminerons par un cocktail de clôture pour poursuivre les échanges dans une ambiance conviviale.

Cet événement sera l’occasion d’approfondir notre réflexion sur ces sujets qui façonnent déjà l’avenir.

Introduction et le mot de bienvenue : Didier Carré, Président de l’institut G9Plus

Programme

Plénière

Keynote d’ouverture : Précision à venir

Sessions parallèles

Session « Intelligence Artificielle, datacenters, énergie et compétitivité : la France à l’heure du défi numérique et environnemental »

Stéphane Raison, directeur en charge de l’installation de grands sites de consommation, EDF

Juan Moreno-Alamo, Senior Director of Strategy, Brands and Digital Legrand Groupe Legrand

Frédéric Hannoyer, Directeur des projets stratégiques à Eclairion

Emmanuel Le Roux, General Manager, Global Head of Advanced Computing & AI Division à Eviden

Session « RH, métiers, organisations : l’intelligence artificielle rebat les cartes »

Enrico Panaï, professeur d’IA responsable et Executive Chair de The Future of Work with AI

Session « Souveraineté et IA : entre réglementation, innovation et confiance »

En construction avec European Champions Alliance ; précisions à venir

Plénière

Présentation des travaux de recherche sur les communs IA et démocratie, par Make.org

Keynote de clôture : Gérald Bronner, sociologue français, professeur de sociologie à Sorbonne Université

