Rencontre Annuelle des 30 ans de l’Institut G9+ Hotel des Arts et Métiers Paris

Rencontre Annuelle des 30 ans de l’Institut G9+ Lundi 3 novembre, 18h30 Hotel des Arts et Métiers Paris
Sur inscription
Début : 2025-11-03T18:30:00 – 2025-11-03T21:00:00
Fin : 2025-11-03T18:30:00 – 2025-11-03T21:00:00
L’intelligence artificielle n’est plus une promesse lointaine. Elle s’impose dans notre quotidien, interroge la vérité, redéfinit nos compétences et transforme nos infrastructures. À l’occasion de ses 30 ans, l’Institut G9+ vous invite à prendre de la hauteur face à cette accélération technologique et à réfléchir collectivement à une question essentielle :
« Quel futur voulons-nous écrire avec l’IA ? »
Au programme : une soirée rythmée par une séance plénière, des sessions en parallèle, des pitchs de startups et des échanges avec des speakers inspirants. Cet événement est organisé par l’Institut G9+, en partenariat avec les grandes écoles membres du collectif.
Nous terminerons par un cocktail de clôture pour poursuivre les échanges dans une ambiance conviviale.
Cet événement sera l’occasion d’approfondir notre réflexion sur ces sujets qui façonnent déjà l’avenir.
Introduction et le mot de bienvenue : Didier Carré, Président de l’institut G9Plus
Programme
Plénière
Keynote d’ouverture : Précision à venir
Sessions parallèles
Session « Intelligence Artificielle, datacenters, énergie et compétitivité : la France à l’heure du défi numérique et environnemental »
- Stéphane Raison, directeur en charge de l’installation de grands sites de consommation, EDF
- Juan Moreno-Alamo, Senior Director of Strategy, Brands and Digital Legrand Groupe Legrand
- Frédéric Hannoyer, Directeur des projets stratégiques à Eclairion
- Emmanuel Le Roux, General Manager, Global Head of Advanced Computing & AI Division à Eviden
Session « RH, métiers, organisations : l’intelligence artificielle rebat les cartes »
- Enrico Panaï, professeur d’IA responsable et Executive Chair de The Future of Work with AI
Session « Souveraineté et IA : entre réglementation, innovation et confiance »
En construction avec European Champions Alliance ; précisions à venir
Plénière
Présentation des travaux de recherche sur les communs IA et démocratie, par Make.org
Keynote de clôture : Gérald Bronner, sociologue français, professeur de sociologie à Sorbonne Université
Hotel des Arts et Métiers 9bis avenue d'Iéna 75016 Paris Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France
De la vérité à la vraisemblance : Comment l’IA redéfinit nos repères ? Institut G9+ Rencontre annuelle
