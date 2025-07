Rencontre Anthony Passeron La Galerne Le Havre

Plébiscité pour son premier roman, « Les Enfants endormis » (éditions Globe, 2022) couronné du Prix Wepler, Anthony Passeron vient présenter son deuxième livre « Jacky ».

Il plonge le lecteur dans une époque révolue l’insouciance de la fin du XXème siècle, avec son horizon de prospérité et d’innovations technologiques. Mêlant son histoire personnelle à celle des grands inventeurs de jeux vidéo, il lance un cri d’amour au père, malgré la blessure inguérissable de l’abandon.

Ce roman d’apprentissage en trois consoles, de la tendresse de l’enfance aux désillusions de l’adolescence, a le charme et la puissance d’une chronique sociale douce-amère.

Inscription obligatoire.

English : Rencontre Anthony Passeron

Acclaimed for his first novel, « Les Enfants endormis » (éditions Globe, 2022), which won the Prix Wepler, Anthony Passeron will be presenting his second book, « Jacky ».

He plunges the reader into a bygone era: the carefree days of the late 20th century, with its horizon of prosperity and technological innovation. Blending his personal story with that of the great video game inventors, he delivers a cry of love to his father, despite the incurable wound of abandonment.

This three-console learning novel, from the tenderness of childhood to the disillusions of adolescence, has the charm and power of a bittersweet social chronicle.

Registration required.

German :

Anthony Passeron, der für seinen ersten Roman, « Les Enfants endormis » (Verlag Globe, 2022), der mit dem Wepler-Preis ausgezeichnet wurde, gefeiert wurde, kommt, um sein zweites Buch « Jacky » vorzustellen.

Er versetzt den Leser in eine längst vergangene Zeit: die Sorglosigkeit des ausgehenden 20. Jahrhunderts mit seinem Horizont aus Wohlstand und technologischen Innovationen. Er vermischt seine persönliche Geschichte mit der der großen Erfinder von Videospielen und schreit nach der Liebe zum Vater, trotz der unheilbaren Wunde des Verlassenwerdens.

Dieser Bildungsroman über drei Konsolen, von der Zärtlichkeit der Kindheit bis zu den Enttäuschungen der Adoleszenz, hat den Charme und die Kraft einer bittersüßen Sozialchronik.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Acclamato per il suo primo romanzo, « Les Enfants endormis » (pubblicato da Globe, 2022), che ha vinto il Prix Wepler, Anthony Passeron presenterà il suo secondo libro, « Jacky ».

L’autore immerge il lettore in un’epoca passata: i giorni spensierati della fine del XX secolo, con il suo orizzonte di prosperità e innovazione tecnologica. Mescolando la sua storia personale con quella dei grandi inventori di videogiochi, lancia un grido d’amore per il padre, nonostante la ferita insanabile dell’abbandono.

Questo romanzo di formazione attraverso tre console, dalla tenerezza dell’infanzia alla disillusione dell’adolescenza, ha il fascino e la forza di una cronaca sociale agrodolce.

È necessaria la registrazione.

Espanol :

Aclamado por su primera novela, « Les Enfants endormis » (publicada por Globe, 2022), que obtuvo el Prix Wepler, Anthony Passeron presentará su segundo libro, « Jacky ».

En él sumerge al lector en una época pasada: los días despreocupados de finales del siglo XX, con su horizonte de prosperidad e innovación tecnológica. Mezclando su historia personal con la de los grandes inventores de los videojuegos, lanza un grito de amor a su padre, a pesar de la herida incurable del abandono.

Esta novela de aprendizaje a través de tres consolas, desde la ternura de la infancia hasta la desilusión de la adolescencia, tiene el encanto y la fuerza de una agridulce crónica social.

Inscripción obligatoria.

