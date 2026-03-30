Rencontre Antonin Varenne Librairie Page et Plume Limoges

Rencontre Antonin Varenne

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Page et Plume a la joie de recevoir Antonin Varenne pour une rencontre à l’occasion de la parution de son dernier roman Les fils de l’aigle publié chez Gallimard.

LE LIVRE

Los Angeles, 1971 un journaliste raconte à un policier l’histoire de deux pacifistes ayant pris le contrôle d’un cargo rempli de napalm pour le livrer au Cambodge. Entre destins opposés, fuite et menace de peine de mort, leur histoire interroge la culpabilité en temps de guerre. Porté par un souffle cinématographique, Les fils de l’aigle est un roman d’aventure historique, inspiré de l’un des épisodes les plus insolites de la guerre du Vietnam.

L’AUTEUR

Antonin Varenne est titulaire d’une maîtrise en philosophie politique. Remarqué dès 2009 pour son roman policier Fakirs (Viviane Hamy) il est l’auteur de onze romans dont Le mur, le Kabyle et le marin (Viviane Hamy), prix Quais du polar 2012. .

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54

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English : Rencontre Antonin Varenne

L’événement Rencontre Antonin Varenne Limoges a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole