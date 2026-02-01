Rencontre Apéro de bienvenue Montfort-sur-Meu
Rencontre Apéro de bienvenue
Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-21 11:00:00
fin : 2026-02-21 12:30:00
2026-02-21
Découvrons et adoptons Quai n°3!
Rendez-vous ouvert à tous pour découvrir Quai n°3 ce qu’il s’y passe, comment il fonctionne et qui sont les bénévoles et adhérents de Cêhapi qui le font vivre !
Ouvert depuis mi-novembre 2023, Quai n°3, est un lieu créé PAR et POUR les habitants de Montfort et des environs ensemble, créons des liens et embarquons pour des modes de vie durables et solidaires !
Retrouvons-nous pour un moment convivial d’accueil, de présentation et de partage d’informations…
Quai n°3 est ouvert à toutes celles et tous ceux qui veulent rencontrer d’autres habitants, profiter de ses activités et prendre part à son animation en tant que bénévoles.
Rdv samedi 21 février de 11h à 12h30 à Quai n°3 .
Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
