Rencontre-apéro sur l’éco-anxiété, Maison écocitoyenne Bordeaux-Métropole, Bordeaux

Rencontre-apéro sur l’éco-anxiété Vendredi 13 mars, 18h00 Maison écocitoyenne Bordeaux-Métropole Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T18:00:00+01:00 – 2026-03-13T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-13T18:00:00+01:00 – 2026-03-13T19:30:00+01:00

Nelly Pons est l’autrice du livre Le grand épuisement. Comment tenir debout et résister dans un monde qui vacille, où les êtres, les ressources et les écosystèmes sont épuisés ?

Jean Le Goff, auteur de Politiser l’éco-anxiété, est psychosociologue attaché au Centre Esta à Paris, docteur en sociologie et spécialiste des risques psychosociaux liés aux angoisses environnementales.

Progarmme :

– 18h : rencontre apéro sur l’éco-anxiété

– 19h : questions du public

– 19h30 : séance de dédicaces avec la librairie Mollat

> dans le cadre de la Fabrique du citoyen #11, en partenariat avec la Maison éco-citoyenne

Maison écocitoyenne Bordeaux-Métropole Quai Richelieu, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1001347028 »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1000897269 »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/la-fabrique-du-citoyen »}, {« link »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/ »}]

Avec Nelly Pons et Jean Le Goff FABC11 santé mentale

Antoine Combier et Clément Tissot